قائد الثورة الاسلامية: حماية الأمن النفسي للمجتمع من قضايا إعادة الحقوق العامة

وفي لقائه صباح اليوم الثلاثاء 27 حزيران بمناسبة إحياء ذكرى شهداء 28 حزيران (حلول أسبوع السلطة القضائية وذكرى استشهاد آية الله الدكتور بهشتي و72 من اعضاء حزب الجمهورية الإسلامية) رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني أجئي وعدد من المسؤولين والقضاة وموظفي الجهاز القضائي، صرح قائد الثورة الاسلامية انه يجب على السلطة القضائية التدخل من اجل التخطيط والانضباط والانتظام لإستعادة الحقوق العامة والتي يعارضها البعض في استخدامهم مساحة افتراضية أو غير افتراضية لإثارة أعصاب الناس وإزعاج أمنهم العقلي وترويعهم.