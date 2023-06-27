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الثلاثاء 27 حزيران 2023 ساعة 11:29

روسيا تجري مناورات جوية تكتيكية فوق بحر البلطيق

روسيا تجري مناورات جوية تكتيكية فوق بحر البلطيق
وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أطلقت أطقم طائرات سو-34 المقاتلة التابعة لأسطول البلطيق من أسلحة محمولة جوا النار على صواريخ كروز وعلى محاكاة لطائرة عدو".

وأضاف البيان: "الهدف الرئيسي من التمرين هو اختبار مدى استعداد الطواقم الدفاعية الجوية لأداء المهام القتالية والخاصة".

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى تحسين المهارات، تقوم أطقم الطائرات المقاتلة "بمهمة قتالية على مدار الساعة، لحراسة المجال الجوي كالينينغراد الروسي".

في السياق، صرح رئيس المركز الصحافي لتجمع قوات "سنتر" الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن مقاتلات "سو-34" القاذفة الروسية التابعة للتجمع، دمرت مركز تحكم وقيادة وموقع انتشار مؤقت للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في دونيتسك.

وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "على محور كراسني ليمان، دمرت مقاتلات سو-34 تجمعا بضربات جوية، ما أدى إلى تدمير مركز قيادة العدو ومعقله ونقطة انتشار مؤقتة لهم".

وأضاف أن أطقم المقاتلات وطيران الجيش التابعة لتجمع قوات "سنتر" شنت ضربات صاروخية على أكثر من 10 مناطق تمركز فيها القوة البشرية ومعدات القصف للقوات الأوكرانية.

يأتي ذلك بعد أيام من انتهاء تمرد مسلح قامت به مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتلفزيون الرسمي في بلاده، إنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مضيفا أن روسيا لا تزال واثقة في نجاح خططها المتعلقة "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقال بوتين إنه سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن الروسي هذا الأسبوع.

ولم يذكر التقرير الذي أذاعته القناة الأولى الروسية ما إذا كان الاجتماع سيعقد، يوم الجمعة، كما هو معتاد أم في موعد سابق لذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 1066316
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