معبر نصيب يستقبل يوميا الاف القادمين الى سوريا من الاردن

وأوضح المصدر أن الأعداد تصل يوميا إلى ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف قادم معظمهم مغتربون سوريون، على حين ان هناك ازديادا في أعداد القادمين العرب خلال الفترة الحالية.



ولفت زيدا، إلى أن أعداد القادمين ارتفعت منذ منتصف الشهر الحالي.