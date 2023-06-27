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الثلاثاء 27 حزيران 2023 ساعة 15:25

لإيران وقطر قدرات جيدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي

لإيران وقطر قدرات جيدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي
ورد السيدإبراهيم رئيسي على المكالمة الهاتفية لأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، مهنئاً إياه والشعب القطري بعيد الأضحى المبارك، وقال: بسبب التقارب في وجهات نظرهما، لدى إيران وقطر قدرات جيدة لتوسيع التعاون الوثيق في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وشكر الرئيس الإيراني أمير دولة قطر ورئيس مجلس وزراءها على الجهود في دفع البرامج والاتفاقيات المشتركة مع جمهورية إيران الإسلامية، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما على تحسين مستوى العلاقات وتوسيع التعاون مع قطر، و تنظر إلى تطوير التفاعلات الثنائية كعنصر تعزيز في التعاون الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر عن أخلص التهاني للرئيس والشعب الإيراني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعلن استعداد بلاده لزيادة التعاون الاقتصادي الثنائي، والاستثمار في إيران، وقال: بالنظر إلى المناقشات والمشاورات الجيدة التي تم إجراؤها في تطوير العلاقات، نحن مستعدون لعقد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب.
رقم : 1066363
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