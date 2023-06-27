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الثلاثاء 27 حزيران 2023 ساعة 17:15

مجموعة 'فاغنر' تستعد لتسليم عتادها إلى وزارة الدفاع الروسية

مجموعة
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم طي التحقيق في قضية التمرد المسلح، مشيرا إلى أن التحقيقات في قضية التمرد، أثبتت أن المشاركين فيها تراجعوا عن التمرد، وعدلوا عن الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أنه في ليلة السبت الماضي، استولت ميليشيات "فاغنر" العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد توسط بين القيادة الروسية وقائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين، بعد التحركات العسكرية التي قامت بها "فاغنر" ضد القيداة العسكرية الروسية، قبل أن يتوقف هذا التحرّك ويتوجه لوكاشينكو إلى بيلاروسيا.

وأمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بإمكان أفراد "فاغنر" توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية أو العودة إلى بلادهم أو التوجه إلى بيلاروسيا.

وأوضح أنه "عناصر فاغنر هم أيضا كانوا وطنيين وحرروا أراضي تابعة للوطن، وحاول أحدهم استخدامهم في عملية ظلامية".
رقم : 1066383
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