جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ابن زايد مع بوتين، حسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).



وقالت الوكالة "أجرى محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات اتصالا هاتفيا مساء الإثنين، مع رئيس روسيا الاتحادية، بوتين، بحث خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".



وتابعت "أكد محمد بن زايد على ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا الاتحادية، وأمن شعبها الصديق وسلامته".



من جانبه، أعرب بوتين خلال الاتصال عن اعتزازه بمستوى تطور علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حسب المصدر ذاته.



وأضافت "كما هنأ الرئيس الروسي، نظيره الإماراتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا مزيدا من الازدهار لدولة الإمارات وشعبها".



يأتي الاتصال بعد ثلاثة أيام من إعلان مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف، قبل التوجه إلى فورونيج ثم ليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمردا مسلحا".