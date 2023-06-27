الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 حزيران 2023 ساعة 18:36

أبرز التطورات على الساحة السودانية 27-6-2023

أبرز التطورات على الساحة السودانية 27-6-2023
وقد استمرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم أمس الاثنين حيث قصف الجيش نقاط تمركز قوات الدعم السريع بعد استهدافها مقر الاحتياطي المركزي للشرطة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن سلاح الجو السوداني شن غارات على مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

وتصاعدت أعمدة الدخان من منطقة الغابة غربي الخرطوم، ومناطق في جنوب الخرطوم بحري، وغرب أم درمان، وتزامن ذلك مع تحليق الطائرات الحربية وإطلاق رصاص للمضادات الأرضية جنوبي أم درمان.

وقد أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي) في تسجيل صوتي هدنة من طرف واحد تستمر يومين، وقال إن وقف إطلاق النار سيسري يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.

كما أعلن حميدتي تشكيل لجنة لمحاسبة من يشتبه بارتكابه انتهاكات من عناصر الدعم، مؤكدا رفضه لأي انتهاكات بحق المدنيين.

في غضون ذلك، اتسعت رقعة المعارك في السودان بشكل لافت، إذ هاجمت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، مواقع للجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق.

وقال مصدران مطلعان في حكومة ولاية النيل الأزرق ومكتب مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني للجزيرة إن قوات "الحركة الشعبية-شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو هاجمت عددا من مواقع الجيش السوداني في خور البودي وديم منصور جنوب مدينة الكرمك، وذلك لأول مرة في هذه الولاية.

وأضاف المصدران أن الجيش السوداني تصدى للهجوم، وأشارا إلى استمرار قوات الحركة الشعبية في قصف عدد من المناطق بالولاية.

يذكر أن الجيش السوداني والحركة الشعبية وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار ظل ساريا على نحو منتظم حتى اندلاع الصراع الحالي في منتصف أبريل الماضي.
رقم : 1066402
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الهدف من تشكيل مجلس عسكري من قبل المعارضة السورية؟
ما الهدف من تشكيل مجلس عسكري من قبل المعارضة السورية؟
أردوغان يفوز في الانتخابات ويفشل في الاقتصاد... تركيا تتودد إلى الإمارات مجدداً
أردوغان يفوز في الانتخابات ويفشل في الاقتصاد... تركيا تتودد إلى الإمارات مجدداً
27 حزيران 2023
مصر وإيران... هل تشهدان تهدئة أخرى ؟
مصر وإيران... هل تشهدان تهدئة أخرى ؟
27 حزيران 2023
تأجيل لقاء "النقب 2"... فشل ذريع للسياسة الخارجية الإسرائيلية
تأجيل لقاء "النقب 2"... فشل ذريع للسياسة الخارجية الإسرائيلية
27 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: الوحدة والروحانيّة هما الركيزتان الأساسيّتان لخطاب الحجّ
قائد الثورة الاسلامية: الوحدة والروحانيّة هما الركيزتان الأساسيّتان لخطاب الحجّ
27 حزيران 2023
بعد العجز عن احتواء المقاومة...الکيان الصهيوني يخطط لاحتلال الضفة الغربية
بعد العجز عن احتواء المقاومة...الکيان الصهيوني يخطط لاحتلال الضفة الغربية
26 حزيران 2023
القضاء ‘‘الإسرائيلي‘‘.. ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال
القضاء ‘‘الإسرائيلي‘‘.. ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال
26 حزيران 2023
السعودية تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2030.. الأهداف والاهتمامات
السعودية تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2030.. الأهداف والاهتمامات
26 حزيران 2023
الاستيلاء الصامت على الأراضي من قبل الكيان الصهيوني في الضفة الغربية
الاستيلاء الصامت على الأراضي من قبل الكيان الصهيوني في الضفة الغربية
26 حزيران 2023
الحكومة البريطانية في مواجهة القضاء.. ما علاقة سوريا؟
الحكومة البريطانية في مواجهة القضاء.. ما علاقة سوريا؟
26 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية : الشهداء هم أبطال الوطن
قائد الثورة الاسلامية : الشهداء هم أبطال الوطن
25 حزيران 2023
تقرير يثير استياء القاهرة.. هل أنصفت الإيكونوميست الاقتصاد المصري؟
تقرير يثير استياء القاهرة.. هل أنصفت الإيكونوميست الاقتصاد المصري؟
24 حزيران 2023
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
24 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد العجز عن احتواء المقاومة...الکيان الصهيوني يخطط لاحتلال الضفة الغربية
القضاء ‘‘الإسرائيلي‘‘.. ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال
السعودية تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2030.. الأهداف والاهتمامات
الاستيلاء الصامت على الأراضي من قبل الكيان الصهيوني في الضفة الغربية