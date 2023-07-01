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السبت 1 تموز 2023 ساعة 06:25

رئيسي: الاساءة الى القرآن اساءة الى جميع الاديان السماوية والانسانية جمعاء

رئيسي: الاساءة الى القرآن اساءة الى جميع الاديان السماوية والانسانية جمعاء
وقال آية رئيسي في كلمة القاها في مصلى الامام الخامنئي بمدينة رفسنجان في مراسم صلاة الجمعة خلال جولته التفقدية بمحافظة كرمان (جنوب شرق): يوجد اليوم العديد من التهديدات ضد الدين والقيم الدينية.

واضاف: الاساءة الى القرآن جُرحت مشاعر جميع الأديان والمسلمين والمجتمعات الإسلامية، وكل أصحاب المدارس الألهية.

وتابع رئيس الجمهورية : الاساءة الى القرآن، إساءة لجميع الأديان السماوية، إنها إساءة للإنسانية، فالمجتمع الإسلامي بالتأكيد لن يتسامح حيال هذه الإاساءة، في البلدان الأوروبية التي تدعي حرية التعبير واحترام جميع الآراء، من السهل الاساءة الى الكتاب الإلهي الأكثر قيمة الذي نزل لهداية البشرية.

وقال آية الله رئيسي: الشباب الاعزاء، يجب ان يعرفوا ان الذين يدعون حرية التعبير يسيئون الى مقدسات المسلمين بروح استبدادية واستكبارية، ويكذبون أنهم يؤيدون حرية التعبير.

ومضى قائلا: وتابع: هذه الإساءة لا يمكن أن تغفر، وعلى الشباب أن يعلموا أن هؤلاء يكذبون ولا يؤيدون حرية التعبير والعقيدة، فلو كانوا مع حرية التعبير لما شتموا القرآن وهو مظهر من مظاهر الحرية ويعلم الحرية للبشرية.

وأثارت واقعة حرق المصحف على يد سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاما) تنديدا واسعا في العالم العربي والإسلامي، واقتحم محتجون في بغداد أمس الخميس مبنى السفارة السويدية، استنكارا لهذاا العمل المشين.

كما تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة السويدية في طهران في غياب سفير بلاده إلى وزارة الخارجية الايرانية من قبل المدير العام لشؤون دول غرب أوروبا.
مصدر : وكالات
رقم : 1066929
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