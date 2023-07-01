روسيا مستعدة للوساطة بين الجيش السوداني والدعم السريع

تعنت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في التوصل الى هدنة جديدة لوقف اطلاق النار أنهى هدنة هشة أعلن عنها الطرفان بشكل منفصل تزامنا مع عيد الأضحى. ليزيد معاناة الشعب السوداني الذي يعيش حالة مزرية منذ اندلاع النزاع العسكري في البلاد قبل نحو ثلاثة أشهر.



وفي السياق افادت مصادر محلية أنه تم سماع دوي انفجارات ضخمة في أم الدرمان القريبة من العاصمة الخرطوم ، اما في دارفور، غرب البلاد لم يمض على اتفاق وقف إطلاق نار تم التوصل إليه سوى ساعات قليلة، لتبدأ بعده اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.



من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع في موسكو مع مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، على الحاجة لاتخاذ تدابير لإنهاء الأعمال العدائية في السودان.



وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أن موسكو قلقة بشأن الأزمة في السودان وعواقبها على المنطقة بأسرها، وأنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية الأوضاع.



وفي السياق ذاته، اعلن حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي عن استعداده لتقديم المبادرات حتى تتوقف الحرب في السودان.



وقال مناوي إن حركته اضطرت مع ما اسماه حركات الكفاح المسلح لتشكيل قوة مشتركة لتأمين الطرق من مدينة بورتسودان شرقي البلاد وحتى الجنينة في ولاية غرب دارفور.



وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من مليوني شخص بسبب المعارك، بالإضافة لفرار أكثر من مليون شخص من العاصمة الخرطوم، وأكثر من خمسمئة وستين ألف لاجئ عبروا إلى البلدان المجاورة.