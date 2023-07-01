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السبت 1 تموز 2023 ساعة 09:41

الأمم المتحدة تدين الاساءة للقرآن الكريم في السويد

الأمم المتحدة تدين الاساءة للقرآن الكريم في السويد
وقال فرحان حق ، في تصريح له الجمعة: ان ميغيل موراتينوس ، الممثل الأعلى لاتحاد الحضارات التابع للأمم المتحدة (UNAOC) ، أدان صراحة حرق القرآن الكريم يوم الأربعاء الماضي أمام مسجد في وسط ستوكهولم عاصمة السويد.

وأوضح فرحان حق: ان المفوض الاعلى للأمم المتحدة يقول إن هذا العمل القبيح والسيئ يعد عدم احترام للمسلمين الذين كانوا يحتفلون بعيد الأضحى.

وأضاف: يؤكد المفوض الاعلى للأمم المتحدة على أهمية الحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان ، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن تدنيس الكتب المقدسة وأماكن العبادة وكذلك الرموز الدينية أمر غير مقبول ويمكن أن يؤدي إلى اثارة العنف.

وصرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: ان أنتونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، يدعم آراء المفوض الاعلى.

يذكر ان متطرفا سويديا احرق نسخة من القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم ، عاصمة السويد ، أمام أعين نحو 200 مسلم ، يوم الأربعاء ، بترخيص من السلطات والشرطة في البلاد.
رقم : 1066963
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