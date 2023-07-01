الخارجية الكويتية تستدعي سفيرة السويد احتجاجا على حرق المصحف

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن نائب وزير الخارجية قدم للسفيرة السويدية مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكار دولة الكويت لحرق نسخة من القرآن الكريم من قِبَل أحد المتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي.



وعبرت الكويت عن استيائها من استمرار السلطات السويدية في منح تصاريح لحرق نسخ من القرآن.



وفي وقت سابق، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، مساء أمس الخميس، عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لبحث إجراءات التصدي لتداعيات حرق المصحف في السويد.



العراق يتلقى رسالة من السويد بعد واقعة "حرق القرآن"



وقالت المنظمة التي (تضم 57 دولة) في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها ستعقد بدعوة من السعودية الأسبوع المقبل بمقرها في جدة "اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك".



وأضافت أنه من المقرر "أن يناقش الاجتماع الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة وللتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف".



يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، جاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.