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السبت 1 تموز 2023 ساعة 12:54

تفاصيل خطة ايران لتطوير الحقول المشتركة مع السعودية

تفاصيل خطة ايران لتطوير الحقول المشتركة مع السعودية
في تصريح لمراسل وكالة فارس، اشارى خجسته مهر الى آخر الاجراءات التي اتخذتها شركة النفط الوطنية الايرانية لتطوير الحقول المشتركة بين ايران والسعودية، وقال: تم تحديد خطة لجميع الحقول المشتركة بين إيران والسعودية، وتم الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ عمليات مختلفة، بما في ذلك زيادة الإنتاج وصيانة الإنتاج والتطوير الجديد.

واضاف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية: إن شركتي بتروبارس والمنشآت البحرية تعملان في إنتاج النفط في حقل "فروزان" النفطي، وسنعلن قريباً عن زيادة الإنتاج الجديد في هذا المجال.

وتابع قائلا: تم توقيع عقد تطوير حقل "فرزاد ب" للغاز ونحن بصدد بناء منصة جديدة نأمل أن تكتمل بنهاية العام الجاري، وتم الحصول على موافقة المجلس الاقتصادي لتطوير هذا المجال وتجري شركة بتروبارس عملياتها كمقاول.

وقال خجستة مهر: ليس لدينا حقل مشترك مع السعودية لم يتحدد بعد، إلى جانب ذلك ، في الوقت الحالي حيث بدأنا علاقات جديدة مع السعودية ، بدأنا الأعمال التمهيدية لتنفيذ التعاون المشترك.

واضف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية: نحن جاهزون تماما لبدء عمليات الحفر في حقل "آرش" واعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس ادارة شركة النفط الوطنية وسنبدأ العمل في اقرب وقت حيث أن الظروف جاهزة.

واردف قائلا: كما تم عرض خطة تطوير حقل غاز "فرزاد ألف" على مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وفي المستقبل القريب سيبدأ أيضا بناء منصة هذا الحقل، وخططنا لتطوير حقلي "فرزاد ألف وب" هي خطط شاملة.
رقم : 1066993
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