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السبت 1 تموز 2023 ساعة 15:00

الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي

الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي
يأتي ذلك، بينما تجددت الاشتباكات الجمعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، خصوصا في أم درمان غربا وبحري شمال العاصمة، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وكان المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الاقتتال بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الماضي.

وتوصل الطرفان منذ ذلك الوقت مرارا إلى عدد من الهدن الإنسانية، برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكنها غالبا ما كانت تخترق من الطرفين، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من مليوني نازح، و3 آلاف قتيل.

وكان مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، قال أمس الجمعة إن الوفد السوداني الذي زار روسيا، طلب خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساعدة موسكو في حل النزاع في السودان.
رقم : 1067011
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