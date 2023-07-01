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السبت 1 تموز 2023 ساعة 15:05

الصحة الإيرانية: تسجيل 13 إصابة وحالتي وفاة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 13 إصابة وحالتي وفاة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 612 ألفا و 552 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 5 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 369 ألفا و 661 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 13 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 2 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 295 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 870 ألفا و 753 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 591 ألفا و 69 لقاحا.
رقم : 1067013
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