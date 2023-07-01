رئيس الوزراء الالباني يهدد بطرد زمرة المنافقين من البلاد

وأفادت مصادر انه أكد رئيس الوزراء الألباني في مقابلة مع صحيفة "اشبيغل" الألمانية أن مجموعة مجاهدي "خلق" الارهابية لا يمكنها استخدام ألبانيا لشن حرب على الحكومة الإيرانية.



وفي أول تصريح له بعد مداهمة الشرطة الألبانية لمعسكر أشرف 3 الذي يكون المقر الرئيسي للمنافقين في هذا البلد، قال إيدي راما: "إن "المجاهدين" يقطنون في بلادنا منذ عدة سنوات ونرحب بوجودهم، لكن بشرط ألا يستخدموا ألبانيا كمنصة لعملياتهم، الشرط الذي انتهكوه مرارًا وتكرارًا".



ورداً على سؤال حول تصرفات المنافقين السيبرانية ضد الحكومة الإيرانية، أوضح: "ألبانيا ليس لديها نية للدخول في حرب مع إيران ولا تحب أن يسيء أي شخص لإستضافتنا".