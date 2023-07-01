إدانات دولية وعربية جراء الإساءة للمصحف الشريف

وفي هذا الصدد نددت طهران بشدة بالاساءة المستفزة لمشاعر المسلمين مطالبة السلطات السويدية بالاعتذار.



وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة في أقرب فرصة لبحث الرد على انتهاك حرمة القرآن الكريم.



وسبقت ذلك احتجاجات واسعة امام السفارة السويدية بالعاصمة طهران ومدن ايرانية اخرى استنكارا للتطاول على القرآن الكريم وسط شعارات تدين الاساءة للمقدسات الدينية ومطالبات بالقصاص من المدعو سلوان موميكا منفذ هذا الفعل المشين وهو لاجئ عراقي.



وفي العراق تتواصل ردود الفعل الرسمية على جريمة انتهاك قدسية القرآن الكريم.



فقد طالبت الخارجية العراقية استكهولم بتسليم مرتكب الجريمة ومحاكمته وفق قوانين البلاد وسط غضب شعبي عارم وتظاهرات حاشدة استنكارا للجريمة.



وفيما طالبت المرجعية الدينية في العراق الامم المتحدة بوضع تشريعات لمنع تكرار الاساءة للمقدسات، اعرب الامين العام للمنظمة انطونيو غوتيريش عن استنكاره وادانته لهذا الفعل الشنيع مؤكدا على ضرورة العمل لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.



ومن جهتها شددت مطرانية الروم الأرثوذكس - أبرشية بغداد والكويت وتوابعهما للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، على أن ما حصل في مملكة السويد من حرق للقرآن الكريم، عمل مشين ومرفوض بالمطلق.



وقال ميتروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما للروم الأرثوذكس، المطران غطاس هزيم، في بيان، إن "المسيحية المشرقية ما كانت في يوم ما غريبة عن بيئتها أو خائنة لها، وقد تعايشت مع الأديان السماوية مذ بزوغها إلى الآن وشاركتها في بناء حضارة مشتركة للمنطقة".



وأشار الى ان "ما يحدث اليوم في العالم من اضطهاد ممنهج وبطرق شتى لهذه الأديان ومبادئها السماوية، إنه انحراف أخلاقي يهدد العائلة والدين والمجتمع إنما الأمم أخلاقها فإن ذهبت ذهبوا، وما طالعتنا به الأخبار في يوم الأضحى المبارك في مملكة السويد من إساءة للقرآن الكريم وإحراقه لهو من ضمن اضطهاد أعم".



وأضاف هزيم: "فنحن كنيسة الروم الأرثوذكس الأنطاكية في العراق، نستنكر ونرفض هكذا عمل الذي فيه إساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف، كما ندين السماح بهذه الأعمال التي لا تعبر عن الحرية وأهميتها إنسانياً، إنما إساءة وتهجم ومساس بعقيدة الآخر وبالتالي أصبحت جريمة يعاقب القانون عليها، فالإساءة لأحد الرموز الدينية في دين ما يمس كافة الأديان وما السماح بهذا إلا دلالة على ما يحاك للأديان السماوية".



وكانت قد أشادت وزارة الخارجية العراقية بسلميّة التظاهر ورقي مضمون الخطاب الذي تبنته الجماهير العراقية جرّاء حادثة حرق القرآن الكريم في السويد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تشيد بسلميّة التظاهر ورقي مضمون الخطاب الذي تبنته الجماهير العراقية هذا اليوم".



وأضاف أن "خطاب الجماهير عكس استياء واعيا جراء حادثة حرق القران الكريم".



من جانبه ندد الاتحاد الأوروبي بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد ووصفه بأنه عمل مهين واستفزازي.



وكانت السعودية دعت لاجتماع الاحد لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة فيما انتقدت جهات دولية واقليمية عديدة اخرى تصرفات السلطات السويدية وسماحها بإهانة مقدسات المسلمين.