الأمن مستتب على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان

وقال العقيد رضا شيراوجين ، مساعد الشؤون الاجتماعية لقائد حرس الحدود لقوى الامن الداخلي في ايران في تصريح لوكالة انباء فارس : "في الوقت الحالي ، لا توجد مشكلة على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان ، وان الامن مستتب بشكل كامل هناك".



وصرح رضا شيرواجين : لم يقع اي نزاع مسلح مع منتهكي الحدود بين إيران وأفغانستان في الأيام الماضية .



وكذب العقيد شيراوجن الصورالتي جرى نشرها عن مقتل عدد من المواطنين الأفغان على يد حرس الحدود الإيراني، وقال: إن نشر مثل هذه الأخبارهو محاولات شريرة من قبل بعض وسائل الإعلام.