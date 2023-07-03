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الاثنين 3 تموز 2023 ساعة 09:54

امير عبداللهيان يؤكد اولوية الحكومة في تعزيز العلاقات مع دول الجوار

امير عبداللهيان يؤكد اولوية الحكومة في تعزيز العلاقات مع دول الجوار
جاء ذلك في تصريح للوزير امير عبداللهيان خلال استقباله يوم الاحد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى قيرغيزستان غلام حسين يادكاري قبيل مغادرته إلى مقر عمله في بيشكك.

وأشار وزير الخارجية في هذا الاجتماع إلى أن الحكومة الحالية أعطت الأولوية لتطوير علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول الجوار بما في ذلك دول آسيا الوسطى، وأكد على الجهود المبذولة لتنمية العلاقات مع قيرغيزستان في جميع المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي.

من جانبه شرح سفير ايران الجديد لدى جمهورية قيرغيزستان احدث اوضاع منطقة مهمته، وقدم اهم برامجه ذات الأولوية لتطوير العلاقات مع هذا البلد قدر الإمكان.

يذكر ان السفير يادكاري عمل سابقا في سفارات جمهورية إيران الإسلامية في تركمانستان وألمانيا ولبنان، وكذلك ترأس الدائرة الثالثة بوزارة الخارجية المختصة بمنطقة اورآسيا.

وكان سعيد خرازي سفير ايران سابقا في قيرغيزستان.
رقم : 1067272
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