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الاثنين 3 تموز 2023 ساعة 09:54

اللواء موسوي: الجيش الايراني مزود بالتقنيات الحديثة

اللواء موسوي: الجيش الايراني مزود بالتقنيات الحديثة
 سلاح البر في الجيش بات اليوم قوة جديدة ومتقدمة مزود بالتقنيات الحديثة، معلنا استعداد هذا السلاح لتنفيذ المهمات الموكلة اليه بوجود قادة مجربين من ذوي الخبرة والمعرفة.
رقم : 1067273
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