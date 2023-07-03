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الاثنين 3 تموز 2023 ساعة 15:17

وزارة الصحة : لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وزارة الصحة : لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران
واعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليوم الاثنین، ان إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و 612 الفا و578 مصابا، والوفيات 146 ألفا و 295 حالة.

وتابعت، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 369 الف و 873شخصا.

و أضاف: يخضع 8 مرضی للرعاية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها، توزيع ما مجموعه 155 مليوناً و 592 الف و832 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) في أنحاء البلاد.

و تابعت: حتى الآن، تم إجراء 56 مليون و 880 ألف و935 اختبارًا لكورونا في البلاد.

 
رقم : 1067324
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