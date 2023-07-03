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الاثنين 3 تموز 2023 ساعة 17:42

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 3-7-2023

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 3-7-2023
وبحسب مصادر أخبارية فلسطينية فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل ومواقع في مخيم جنين، فيما اقتحمت أكثر من 100 آلية عسكرية ما بين ناقلات جند وجيبات عسكرية وجرافات، المدينة من مختلف محاورها، وطوقت كل الشوارع المحيطة بالمخيم واعتلى القناصة أسطح العمارات العالية المشرفة على المخيم.

وافاد مصدر محلي ان الحكومة الاسرائيلية تعقد اجتماعات طارئة مستمرة لدراسة الوضع حول مسار العملية العسكرية الجارية في مخيم جنين في الضفة الغربية وتأثيراتها على الوضع الامني الداخلي الاسرائيلي.

وبحسب المصدر فإن الوضع في الضفة الغربية شديد الخطورة ويتدهور بشكل سيء بالرغم من كل محاولات حكومة نتنياهو لضبط الوضع الامني والسيطرة على الضفة، الا انها فشلت كلها نتيجة الاقتحامات والمداهمات والجرائم التي ارتكبتها الاسبوع الماضي باتجاه الضفة، وقال: ان المحاولات الاجرامية لم تحقق اهداف الاحتلال الاسرائيلي على المستوى الامني، لذلك جاء قرار الاجتماع على الخطة الامنية التي رسمتها وزارة الحرب الاسرائيلية، بانه لابد من تنفيذ عملية عسكرية باتجاه الضفة وتحديداً مخيم جنين، لتصاعد المقاومة وتطور المقاومة باستخدام مديات صواريخ تجاوزت الضفة الغربية، وهذا ما ادى الى ايقاع الخوف لدى الاحتلال والخشية من ان يتطور الوضع في شمال الضفة الغربية، وصولاً الى قطاع غزة نتيجة تنامي قوة المقاومة التي تمكنت من استهداف حافلة عبر تفجيرها عن بعد ما اوقع قتلى وجرحى بصفوف المستوطنين، وادى الى تأزيم الوضع الامني لدى الاحتلال في شمال الضفة الغربية.

واكد مصدر ان الهدف الاول من العملية هو محاولة اسرائيلية لاستعادة الوضع السياسي في الداخل الاسرائيلي والثاني لجم تنامي قوة المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وارتفاع جمهوريتها وحاضنتها لذلك اتخذ القرار بشن عملية عسكرية قبل فوات الاوان، موضحاً ان تطور اداء المقاومة بات يقلق كيان الاحتلال وسط ضعف القوة الردعية لديه.

واكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، ان خيارات المقاومة الفلسطينية تصبح مفتوحة في حال استمرار العدوان الاسرائيلي في استباحة الاحتلال الضفة الغربية وان مدينة جنين لن تكون وحدها في هذه المواجهة. واوضح ان من حق المقاومة ان تفعل ما تشاء للرد على العدوان الاسرائيلي الدموي هذا، مشيراً الى ان الحكومة الصهيونية لن تحقق اهدافها بنتفيذ مخططها بضم الضفة الغربية للمناطق المحتلة.

وفي السياق أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 3/7/2023 ، عن إصابة أحد جنوده خلال  اشتباكات مع المقاومة خلال العملية العسكرية في جنين والتي بدأت منذ فجر اليوم الاثنين .

ونقلت صحيفة "يديعوت" الاسرائيلية، أن جندياً إسرائيليا أصيب بجروح خلال العملية العسكرية في جنين، رغم كافة الإجراءات التي اتخذها الاحتلال لسلامة جنوده.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإعطاب إحدى آلياته العسكري جراء تفجير عبوة ناسفة في مخيم جنين، في حين أكدت سرايا القدس كتيبة جنين عن إسقاطها لمسيرتين.



ويشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ فجر اليوم الاثنين، شن عدوان عسكري على جنين ومخيمها أدى حتى اللحظة لاستشهاد 7 مواطنين و25 إصابة بينها خطيرة، في محاولة لوأد فتيل المقاومة المشتعلة في الضفة والتي أشعلتها كتيبة جنين منذ عدة سنوات.
 
رقم : 1067358
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