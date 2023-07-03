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الاثنين 3 تموز 2023 ساعة 17:52

رئيس القضاء : انتهاك المقدسات الاسلامية وصمة عار في جبين ادعياء حرية التعبير

رئيس القضاء : انتهاك المقدسات الاسلامية وصمة عار في جبين ادعياء حرية التعبير
وفي تصريح خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية اليوم الاثنين، ادان "حجة الاسلام اجئي" جريمة حرق القران الكريم الشنيعة التي حدثت في السويد قبل ايام؛ مشددا على المسؤولين في هذا البلد بملاحقة المجرم الذي اقدم على انتهاك حرمة القران وانزال العقوبة فيه.

واضاف : ان هذه الجريمة البغيضة انتهكت حرمة ومقدسات نحو ملياري انسان مسلم، بل وقد استهدفت السلام والاخلاق في العالم اجمع.

وعلى صعيد اخر، لفت رئيس القضاء الايراني الى حلول "اسبوع فضح حقوق الانسان الامريكية" في البلاد؛ مستذكرا واقعة استهداف طائرة الركاب الايرانية – رحلة 655، في 3 حزيران / يوليو 1988 اثر تعرضها لصاروخ من الاسطول الامريكي في الخليج الفارسي؛ مؤكدا على وسائل الاعلام ولاسيما هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية بضرورة فضح جرائم واشنطن المتزايدة بكل شفافية ودقة، للشعب الايراني والراي العام الدولي.

كما وجّه حجة الاسلام اجئي، "امين لجنة حقوق الانسان الايرانية" بان يتخذ اجراءات واسعة لفضح الجرائم التي مارستها امريكا على مدى السنوات الماضية، و"ليعلم الجميع بهذا الكم الهائل من الجرائم في حق الانسانية وحقوق المراة التي اقدم عليها الامريكان الجناة طوال السنوات المديدة الماضية تحت غطاء حقوق الانسان، حيث لم يترددوا في سياق مآربهم اللامشروعة عن استخدام الاسلحة الكيماوية والبايولوجية ضد الابرياء والمدنيين".
رقم : 1067360
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