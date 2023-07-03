حزب الله يدين العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين ويشيد بالتصدي البطولي

وأشادت حزب الله في بيان له”بالتصدي البطولي لفصائل المقاومة وأبناء المخيم البواسل الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة وثبات، موقعين الخسائر في قوات نخبته وآلته الحربية”.



واضاف البيان”لقد أثبت المجاهدون الفلسطينيون مرة جديدة يقظتهم وقدرتهم على الوقوف بوجه غطرسة العدو وافشال أهدافه رغم زجه بقوات النخبة واستخدامه أكثر الأسلحة تطورا وفتكاً، وستكشف نتائج هذه المعركة حماقة هذا العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة ولديه الكثير من الخيارات والوسائل التي ستجعل العدو يندم على فعلته”.



وختم”إننا في حزب الله اذ نتقدم من شعبنا الفلسطيني العزيز وفصائله المقاومة بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبطال ونسأل الله تعالى العافية للجرحى، نؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق إلى جانبهم في كل الخيارات التي يرونها مناسبة لردع العدو وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته”.