رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: من لا يريد الحوار هو الذي لا يريد رئيسًا للبنان

وقال :” اننا عندما ندعو الطرف الآخر للحوار إنّما ندعوه بموجب دستوري فضلاً عن الموجب الوطني والأخلاقي في حين نواجه دائماً بالطعن في النوايا وتحميل دعوتنا ما لا تحمله وذلك تضليلاً للرأي العام وإفتراءً علينا”.



كلام الحاج رعد جاء خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة جبشيت بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة فقيد الجهاد والمقاومة حازم حرب والذكرى السنوية للحاج عبد الأمير عواضة .



وسأل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة”من لا يريد الحوار ماذا يُريد ؟ انه لا يريد رئيساً ، بل يريد فراغاً يطول واستقواء بأجنبي يتوهم أن يدعم تعنّته”.