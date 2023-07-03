الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 تموز 2023 ساعة 19:25

ادانات دولية لعملية الاحتلال الصهيوني في جنين

ادانات دولية لعملية الاحتلال الصهيوني في جنين
وفي هذا الصدد اكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان العدوان الواسع على جنين لن يحقق أهدافه وسيفشل، مشيرا الى أن حكومة الاحتلال المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو يتحملون كافة المسؤولية عما يجري من عدوان ضد جنين.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن العدوان على جنين والدم الذي يراق على أرضها، سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات، مؤكدا أن المقاومة في كافة أماكن تواجدها تعرف كيفية الرد على هذا العدوان.

ودعا هنية الشعب الفلسطيني في أرجاء الضفة المحتلة للوقوف إلى جانب جنين، والدفاع عن أهلها لإحباط مخططات الاحتلال.

بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن جنين لن تستسلم وان المقاتلين المقاتلون عازمون على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات، مشددة على أن كل الخيارات مفتوحة لضرب العدو ردا على عدوانه في مخيم جنين.

دوليا دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني العدوان على مدينة جنين، إن الشعب الفلسطيني لم يرتكب أي جريمة وإنما يدافع فقط عن حقوقه القانونية والمشروعة مقابل كيان غاصب ومحتل، مؤكدا أن العدو سيهزم مرة أخرى في هذه المعركة.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان على مدينة جنين، داعية المجتمع الدولي لـ'التحرك الفوري' لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

كما أصدرت الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين، مؤكدة رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية، وما تُسفر عنه من وقوع ضحايا، والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، والانتهاك السافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.


أمميا، أعربت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في فلسطين "لين هاستينغز" عن قلقها البالغ من حجم العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، وطالبت المنسقة الأممية الجيش الإسرائيلي بتأمين وصول طواقم الإسعاف لإنقاذ المصابين.
رقم : 1067375
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
3 تموز 2023
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
3 تموز 2023
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
3 تموز 2023
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
3 تموز 2023
رئيسي: ايران بدأت حركة جيدة نحو التنمية الاقتصادية
رئيسي: ايران بدأت حركة جيدة نحو التنمية الاقتصادية
1 تموز 2023
جرائم حرق القرآن في السويد.. الأدوات والأسباب والأهداف
جرائم حرق القرآن في السويد.. الأدوات والأسباب والأهداف
1 تموز 2023
تحذير صهيوني من تحويل "جنين" إلى "غزة" ثانية بعد إطلاق الصواريخ
تحذير صهيوني من تحويل "جنين" إلى "غزة" ثانية بعد إطلاق الصواريخ
1 تموز 2023
لماذا يرفض الأسد تسييس قضية اللاجئين السوريين؟
لماذا يرفض الأسد تسييس قضية اللاجئين السوريين؟
1 تموز 2023
إيران قللت من النفوذ الإقليمي لأمريكا والکيان الإسرائيلي
إيران قللت من النفوذ الإقليمي لأمريكا والکيان الإسرائيلي
1 تموز 2023
إسرائيل وقرار تجميد "مزرعة الرياح" في الجولان.. ماذا عن نتنياهو؟
إسرائيل وقرار تجميد "مزرعة الرياح" في الجولان.. ماذا عن نتنياهو؟
1 تموز 2023
رئيسي: الاساءة الى القرآن اساءة الى جميع الاديان السماوية والانسانية جمعاء
رئيسي: الاساءة الى القرآن اساءة الى جميع الاديان السماوية والانسانية جمعاء
1 تموز 2023
ما الهدف من تشكيل مجلس عسكري من قبل المعارضة السورية؟
ما الهدف من تشكيل مجلس عسكري من قبل المعارضة السورية؟
27 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جرائم حرق القرآن في السويد.. الأدوات والأسباب والأهداف
تحذير صهيوني من تحويل "جنين" إلى "غزة" ثانية بعد إطلاق الصواريخ
لماذا يرفض الأسد تسييس قضية اللاجئين السوريين؟
إيران قللت من النفوذ الإقليمي لأمريكا والکيان الإسرائيلي