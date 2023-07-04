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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 06:54

‘‘كتيبة جنين‘‘: سنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة

‘‘كتيبة جنين‘‘: سنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة
وقال القائد في كتيبة جنين في بلاغ عسكري نشرته الكتيبة، إن أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين يخوض معهم غمار هذه المعركة بكل عزة وشرف ووفاء وانتماء لخيار المقاومة، ويقف كتفا بكتف برفقة قادة ومجاهدي الكتيبة بالميدان.

وأضاف "إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من إخلاء للمدنيين العزل وإخراجهم من منازلهم للضغط على مجاهدينا هي محاولات فاشلة لن تكسر عزائم أبناء شعبنا ومجاهدينا وسيبقى مخيم جنين درع المقاومة وحصنها الأمين".

وتابع: "لقد أثبت العدو أنه أجبن وأعجز من أن يواجه مجاهدينا على الأرض فاستعان بالطائرات التي لم تنفعه خلال المعركة وما حدث في كمين مسجد الأنصار خير شاهد على عجز هذا الجيش برغم كل ما يملكه من تطور وتفوق عسكري".

وختم القيادي بيانه بالقول: "لن نترك السلاح ولن نتراجع قيد أنملة وسنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة وكلنا يقين وإيمان أن خلفنا شعب عظيم ومقاومة باسلة ستثأر لنا وتنتقم لدمائنا".

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ فجر الاثنين عملية عسكرية على جنين تتخللها غارات جوية، وقالت وسائل إعلام عبرية إن من بين القوات التي تشارك في العملية التي أطلقت عليها تل أبيب اسم "المنزل والحديقة"، "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".
مصدر : وكالات
رقم : 1067445
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