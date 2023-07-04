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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 07:08

ايران.. توقيع عقد تطوير حقل دهلران النفطي المشترك بتمويل أجنبي

ايران.. توقيع عقد تطوير حقل دهلران النفطي المشترك بتمويل أجنبي
وقال مهدي حيدري مساء أمس الاثنين في حفل تقديم الرئيس التنفيذي لشركة نفط وغاز غرب محافظة إيلام : يجري تنفيذ مشاريع مهمة في مجال النفط والغاز بإيلام ، مما يعد بمستقبل مشرق لتنمية المحافظة.

وفي إشارة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه شركة نفط المناطق المركزية في ايران لتطوير أنشطة النفط والغاز في محافظة إيلام ، قال انه تم مؤخرًا توقيع عقد تطوير حقل دهلران النفطي المشترك بتمويل أجنبي (فاينانس).

وأوضح حيدري إن تطوير الحقول المشتركة يعد من أولويات وزارة النفط ، وقال أنه في بعض المشاريع المشتركة في محافظة إيلام تجري عملية جيدة وتقدم العمل إيجابي ، لكننا متاخرون في بعض المشاريع.

وأشار المدير التنفيذي لشركة نفط المناطق المركزية في ايران، إلى أن تطوير حقل غاز بانكول ريفان في مرحلة التقييم ، وأضاف: إن التطوير الكامل لحقل الغاز هذا يتطلب قياس السعة ودراسات مفصلة للوصول إلى الإنتاج.

وأوضح الحيدري: أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع مرحلة تطوير حقول الغاز في مضيق بيجار والمرحلة الثانية من المصفاة ، وجارٍ تنفيذ مناقصة تطوير حقول الغاز في المحافظة.
مصدر : وكالات
رقم : 1067450
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