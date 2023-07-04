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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 07:12

الاحتلال يتكسر على صخرة جنين المنيعة رغم اسلحته الثقيلة

الاحتلال يتكسر على صخرة جنين المنيعة رغم اسلحته الثقيلة
وقال عطايا: ان جنين اثبتت كذلك انها نموذج في التصدي والاستبسال والشجاعة وفي القدرة على الابداع، وهذا ما اربك العدو.

واوضح ان التطور السريع للمقاومة في جنين ارعب العدو وحلفائه، لذلك نرى كل دول العالم تغض النظر وتصمّ اذانها عما تتعرض له فلسطين من عدوان همجي اجرامي يستهدف المدنيين ومنازلهم ومساجدهم، يقتل ويدمر، ولكن على الرغم من ذلك نجد ابناء كتيبة جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية يقفون بالمرصاد امام العدو الذي تكسّر امام صخرة قلعة جنين الصغيرة المنيعة رغم جلبه اكثر من الف جندي واستخدم سلاح الجو والبر والاستخبارات والمستعربين لاقتحامها.

واكد ان هناك اكثر من سبب وراء هدف العدوان على جنين، ابرزه، ان الاحتلال الاسرائيلي يعيش ازمة داخلية كبيرة مستفحلة، والثاني، ان جنين اصبحت تهديداً امنياً جدياً للعدو الاسرائيلي، لهذا حاول ان يرمم الوضع الداخلي وان يضعف قوة المقاومة بضربها في قلعتها في جنين كي يأخذ زمام المبادرة بالضفة الغربية.
رقم : 1067451
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