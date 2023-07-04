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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 07:21

عبداللهيان يؤكد على تنمية العلاقات بين إيران وموريتانيا

عبداللهيان يؤكد على تنمية العلاقات بين إيران وموريتانيا
وخلال استقباله أمس الاثنين سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى موريتانيا جواد ابو قبيل مغادرته الى نواكشوط، أكد أمير عبداللهيان على أولوية تنمية العلاقات مع الدول الإسلامية وبذل الجهود لتوسيع العلاقات مع موريتانيا في جميع المجالات وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي.

وفي اللقاء استعرض السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موريتانيا، اخر اوضاع منطقة مهام عمله ، وقدم أهم الخطط ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات مع هذا البلد.

وشغل جواد أبو منصب رئيس الدائرة الرابعة بوزارة الخارجية الخاصة بغرب آسيا وشمال إفريقيا، وعمل في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمغرب نائبًا للسفير ، وكذلك في السفارة الايرانية بالسودان.
مصدر : وكالات
رقم : 1067454
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