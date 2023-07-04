موسكو تكشف مخططا أمريكيا لتعطيل التطبيع العربي – السوري

وأشار سيرغي ناريشكين إلى أن الجانب الأمريكي يحضر لاستفزازات في جنوب سوريا مع استخدام مواد كيميائية سامة.



وجاء في بيان صدر عن الاستخبارات الخارجية الروسية: “فريق بايدن يفعل كل ما في وسعه لعرقلة التطبيع العربي مع سوريا ولتشويه سمعة القيادة السورية.



وذكر البيان، أن الولايات المتحدة اختبرت طريقة استخدام المواد السامة في مايو في إدلب شمال سوريا بواسطة جماعة “حراس الدين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” والمتطرفين من “حزب تركسان الإسلامي”.



وقام الجيش الأمريكي، بتسليم مسلحي داعش المتواجدين بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية في جنوب سوريا، صواريخ مشحونة بمواد سامة.



ووفقا للاستخبارات الروسية، تم مؤخرا في هذه القاعدة تشكيل لجنة استخبارات أمريكية- بريطانية مشتركة، وهي في الواقع المقر الرئيس لقيادة وتوجيه نشاطات مسلحي داعش في جنوب سوريا وفي منطقة دمشق. ويرأس هذه اللجنة، نائب قائد القيادة المركزية الامريكية جيمس ميلوي.



وقال بيان الاستخبارات الروسية: “وسيتصرف الأنجلو ساكسون، كما جرت العادة وسيرفقون مؤامرتهم بحملة إعلامية قوية. هدفها الإظهار لدول العالم العربي أن استئناف الحوار مع الرئيس بشار الأسد كان غلطة استراتيجية”.