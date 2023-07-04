الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 11:00

موسكو تكشف مخططا أمريكيا لتعطيل التطبيع العربي – السوري

موسكو تكشف مخططا أمريكيا لتعطيل التطبيع العربي – السوري
وأشار سيرغي ناريشكين إلى أن الجانب الأمريكي يحضر لاستفزازات في جنوب سوريا مع استخدام مواد كيميائية سامة.

وجاء في بيان صدر عن الاستخبارات الخارجية الروسية: “فريق بايدن يفعل كل ما في وسعه لعرقلة التطبيع العربي مع سوريا ولتشويه سمعة القيادة السورية.

وذكر البيان، أن الولايات المتحدة اختبرت طريقة استخدام المواد السامة في مايو في إدلب شمال سوريا بواسطة جماعة “حراس الدين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” والمتطرفين من “حزب تركسان الإسلامي”.

وقام الجيش الأمريكي، بتسليم مسلحي داعش المتواجدين بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية في جنوب سوريا، صواريخ مشحونة بمواد سامة.

ووفقا للاستخبارات الروسية، تم مؤخرا في هذه القاعدة تشكيل لجنة استخبارات أمريكية- بريطانية مشتركة، وهي في الواقع المقر الرئيس لقيادة وتوجيه نشاطات مسلحي داعش في جنوب سوريا وفي منطقة دمشق. ويرأس هذه اللجنة، نائب قائد القيادة المركزية الامريكية جيمس ميلوي.

وقال بيان الاستخبارات الروسية: “وسيتصرف الأنجلو ساكسون، كما جرت العادة وسيرفقون مؤامرتهم بحملة إعلامية قوية. هدفها الإظهار لدول العالم العربي أن استئناف الحوار مع الرئيس بشار الأسد كان غلطة استراتيجية”.
مصدر : وكالالت
رقم : 1067499
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
4 تموز 2023
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
4 تموز 2023
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
4 تموز 2023
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
4 تموز 2023
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
4 تموز 2023
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب
4 تموز 2023
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يسير نحو العنصرية.. دبلوماسيون أجانب يؤكدون ذلك ولكن لمن فصل الخطاب؟
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يسير نحو العنصرية.. دبلوماسيون أجانب يؤكدون ذلك ولكن لمن فصل الخطاب؟
4 تموز 2023
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
3 تموز 2023
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
3 تموز 2023
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
3 تموز 2023
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
3 تموز 2023
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
3 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب