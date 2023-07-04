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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 11:54

رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية

رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
وقال رئيسي في كلمته خلال انعقاد اجتماع للمنظمة "يعد امتلاك القوى العاملة المتخصصة في مجال التقنيات المتقدمة والعلوم الحديثة إحدى القدرات الخاصة لإيران التي يمكن أن تعزز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف".
وأضاف "ستظل فوائد عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي بالتأكيد في التاريخ، وتعتقد إيران أن شنغهاي تتمتع بمكانة متميزة في تعزيز تنمية التعاون السياسي والأمني والاقتصادي".
وشدد رئيسي على أن "الأمن أمر داخلي وإنجاز جماعي. بدأ الأمن الإقليمي بإرادة الأمم ويتم تأسيسه بإرادة الحكومة"، مبيناً "آمل أن يوفر وجود إيران في هذه المنظمة الخاصة والمؤثرة منبرًا لتوفير الأمن الجماعي، مما يؤدي إلى التنمية المستدامة، وتوسيع العلاقات والاتصالات ، وتعزيز الوحدة ، واحترام سيادة الدول ، وتوفير التآزر للتعامل مع التهديدات البيئية".
وكان الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، اعلنوا اليوم الثلاثاء، وبشكل رسمي منح إيران العضوية الكاملة فيها.
رقم : 1067512
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