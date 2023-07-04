الجهاد الإسلامي: المواجهة في جنين ستنتقل إلى ساحات أخرى

وحذر القيادي في الجهاد خلال تصريح صحفي وصل، حذر من أن إخراج المواطنين من بيوتهم قسراً يمثل وجها من أوجه مشروع الـ"ترانسفير" الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه في الضفة.



واكد القيادي "أن المواجهة ستنتقل إلى ساحات أخرى وعلى العدو أن يتوقع في كل لحظة مزيداً من عمليات المقاومة التي ستكشف عجز الاحتلال وتعري صورته من جديد".



ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين والضفة المحتلة منذ ساعات الفجر الأولي من اليوم الإثنين وحتى اللحظة، حيث استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، وفقاً لأخر تحديث نشرته وزارة الصحة الفلسطينية حول العدوان "الاسرائيلي" المتواصل على جنين.