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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 13:08

الصحة الايرانية: تستقبل اكثر من مليون سائح صحي سنويا

الصحة الايرانية: تستقبل اكثر من مليون سائح صحي سنويا
وبحسب التقرير الصادراليوم الثلاثاء عن الموقع الرسمي لوزارة الصحة الايرانية "وبدا" ،فقد صرح المساعد الخاص للوزير والمدير عام شؤون التعاون الدولي في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "محمد حسين نيكنام" ، في اللقاء المتخصص تحت عنوان "بحث معوقات وحلول تطوير الدبلوماسية السياحية في عصر ما بعد كورونا" ،بأن قدرة ايران على جذب السياح الصحيين عالية نظرا لوجود فرق طبية من ذوي الخبرة وتوفر تكاليف العلاج المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى والجودة العالية للخدمات الطبية والمستشفيات المتخصصة المجهزة جيدا في مناطق الجذب السياحي لافتا الى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لهذا المجال من السياحة.

وصرح نيكنام بأن أكثر من مليون سائح حاليا يستخدمون الخدمات الطبية في ايران لافتا الى اجراء مفاوضات لتطوير بروتوكولات السياحة الصحية مع الدول الأخرى لتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة.

تخطط إيران لجذب 6 ملايين "سائح صحي" سنويا

وفي هذا اللقاء ايضا، اعلن نيكنام عن عن خطة لجذب 6 ملايين سائح صحي سنويا مشيرا إلى أن أرباح الاقتصاد السياحي تتوزع على نطاق واسع من النشطاء في هذا المجال.

وتابع مستطردا بأن هذا العمل المهم يحتاج الى تعاون وتنسيق من جميع الجهات والمؤسسات المسؤولة والمنفذة في هذا المجال مؤكدا على ان وزارة الخارجية في خدمة التنمية السياحية بأبعادها المختلفة.

وفي معرض تقديره لعقد هذا اللقاء ، اشار نائب وزارة السياحة والتراث الثقافي والصناعات التقليدية "علي أصغر شالبافيان" الى ان اهم مشكلة كان يواجهها مجال السياحة الصحية كانت الخلاف بين المؤسسات ذات الصلة وغياب وصي واحد للسياحة الصحية موضحا انه ومع إنشاء المجلس التوجيهي للسياحة الصحية والموافقة على الإجراءات اللازمة تم تحديد واجبات كل من المؤسسات ذات الصلة ، كما سيتم تدريجياً تنظيم وحل بعض المشاكل الأخرى في مجال السياحة الصحية.

وفي ختام هذا اللقاء، أعرب نشطاء في مجال السياحة عن آرائهم واوضحوا العقبات والقيود في هذا المجال بما في ذلك المجالات القنصلية ، والبنية التحتية للمواصلات والإقامة ، والإعلان والتسويق ، والقضايا المتعلقة بالتخلص من الوسطاء غير المتخصصين من خلال عرض مقترحاتهم وافكارهم مطالبين بإصلاح وتحسين العملية الحالية.
مصدر : وكالات
رقم : 1067541
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