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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 13:09

جنين المقاومة هل تكتب نهاية الكيان الصهيوني؟

جنين المقاومة هل تكتب نهاية الكيان الصهيوني؟
فمنذ فجر يوم الاثنين وحتى الان يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على مدينة جنين ومخيمها وتتصاعد اصوات الانفجارات ليتصدى لهذا العدوان ابناء المقاومة البواسل فقد أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، امس الاثنين، وصول مجموعة من مقاتليها إلى مخيم جنين للمشاركة في القتال والتصدي لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم، داعية الفلسطينيين للخروج إلى الشوارع نصرة لجنين.

بدورها أعلنت كتائب القسام  ان كمائن المقاومين تصاد جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة المخيم. وان المجاهدون من كافة الفصائل يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المعتدي على مخيم جنين وأهله ضمن تكتيكات وترتيبات ميدانية تحقق الخسائر الأكبر في صفوف العدو وترده خائبا خاسرا.

من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن جنين لن تستسلم والمقاتلون عازمون على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات، مشددة على أن كل الخيارات مفتوحة لضرب العدو ردا على عدوانه في مخيم جنين.فيما قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال إن العدوان على جنين والدم الذي يراق على أرضها، سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات، مؤكدا، أن المقاومة في كافة أماكن تواجدها تعرف كيفية الرد على هذا العدوان.

الموقف الثابت لفصائل المقاومة الفلسطينية وهو التنديد بالعدوان والتأكيد على ان خيارات الرد واسعة وشاملة. الا ان الشيء اللافت هو اتخاذ اعلان القيادة الفلسطينية أن تفاهمات العقبة وشرم الشيخ مع الكيان الإسرائيلي لم تعد قائمة، وذلك ردا على العدوان العسكري الإسرائيلي في جنين ومخيمها. كما أعلنت القيادة وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

فالموقف الفلسطيني هو بكل اطيافه موقف موحد وهو ما ترجمته المقاومة على أرض الواقع ان هذا العدوان لن يمر دون ان يدفع كيان الاحتلال فقد رد أعلنت المقاومة في جنين استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة، وتحدثت عن إسقاط مسيرتين اسرائيليتين ، كما ان المجاهدين يتصدون لأرتال الاحتلال بكل بسالة واقتدار، موقعين في صفوفه الكثير من الخسائر.

 
رقم : 1067543
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