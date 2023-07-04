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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 14:34

رئيسا جمهورية طاجيكستان وقرغيزستان يرحبان بانضمام ايران الى منظمة شنغهاي

رئيسا جمهورية طاجيكستان وقرغيزستان يرحبان بانضمام ايران الى منظمة شنغهاي
وفي الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء منظمة شنغهاي للتعاون الذي يعقد بشكل افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي تستضيفه الهند في نيودلهي ، هنأ رئيس جمهورية طاجيكستان "إمام علي رحمان" إيران بمناسبة انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون( SCO ) .

وفي اشارة الى ان التعاون في هذه المنظمة شاهد ودليل على تلاقي وتقارب الثقافات والحضارات، صرح الرئيس الطاجيكي بأنه سوف يتخذ قرارا جديدا بتوسيع عمل هذه المنظمة.

من جانبه رحب رئيس قيرغيزستان، صدیر جباروف، بالانضمام الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الى منظمة شنغهاي للتعاون.

وجاء تصريح رئيس قيرغيزستان خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون، (روسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان) الذي انطلق اليوم الثلاثاء في نيودلهي عبر تقنية الفيديو.

وقال جباروف: يجب استخدام قدرات الدول الشريكة لمنظمة شنغهاي وإجراء المزيد من المناقشات حول هذا الموضوع.

وتابع : ننتظر أيضًا انضمام جمهورية بيلاروسيا الى المنظمة.

وستقوم منظمة شنغهاي للتعاون باعتبارها واحدة من أكبر المنظمات الإقليمية وأكثرها اكتظاظا بالسكان في العالم، بتقديم الجمهورية الإسلامية الايرانية رسميا كعضو جديد في اجتماعها الذي يعقد اليوم الثلاثاء 4 تموز/يوليو 2023.

ويشار الى ان بيلاروسيا كانت قد تقدمت أيضا بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2022.

ووفقا لخبراء العلاقات الدولية ورؤساء الدول الأعضاء فإن بداية جولة جديدة لمنظمة شنغهاي للتعاون بعضوية دول جديدة من جهة وكذلك توسيع نطاق أنشطتها في المنطقة الأوراسية من جهة اخرى، تدل على شعبية مبادئها ومفاهيمها التي توفر شكلا جديدا للعلاقات الدولية والتي من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار الإقليمي والتنمية في المنطقة.

وبدات قمة المنظمة الحالية اليوم الثلاثاء على شكل مؤتمر عبر الفيديو، ويشارك فيها؛ الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند مودي، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس قرغيزستان صدير جباروف، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.
رقم : 1067549
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