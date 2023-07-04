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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 15:27

عبداللهيان: ايران تسعى جاهدة للاستفادة من عضويتها في منظمة شنغهاي

عبداللهيان: ايران تسعى جاهدة للاستفادة من عضويتها في منظمة شنغهاي
صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 86 2023 الذي يتضمن اعلان تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه. وجاء في القرار ما يلي:

وقد نشر وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان تغريدة له على صفحته الشخصية عبر تويتر مشيرا الى ان الدبلوماسية النشطة لحكومة اية الله ابراهيم رئيسي قد سجلت إنجازا جديدا للشعب الايراني العظيم بتحقيقها العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون ومعتبرا هذه الخطوة مهمة في اتباع سياسة خارجية شاملة لتعزيز سياسة الجوار والتطلع نحو آسيا.

وتابع مصرحا للتعاون بأن ايران تسعى جاهدة وبصفتها العضو التاسع في هذه المنظمة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف والاستفادة من فوائد هذه العضوية بالكامل.

واشار الى ان تعددية الأطراف هي الاستراتيجية الأساسية للدول الرائدة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي موضحا بأن الجهد المشترك للحكومة والبرلمان في الموافقة على مختلف وثائق شنغهاي هو سبب للامتنان.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي بصفته ممثلا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأول مرة كعضو رئيسي في منظمة شنغهاي للتعاون قد شرح وجهات نظر ايران في الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد بشكل افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في نيودلهي الهندية.
رقم : 1067552
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