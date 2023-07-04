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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 15:56

رئیس وزراء باكستاني: عضوية إيران الكاملة بمنظمة شنغهاي ستكون مفيدة للغاية

رئیس وزراء باكستاني: عضوية إيران الكاملة بمنظمة شنغهاي ستكون مفيدة للغاية
وقال شريف اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في القمة الثالثة والعشرين للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون باستضافة الهند عبر الفيديو كنفرانس: إننا نهنئ رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، على العضوية الكاملة لإيران.

وأضاف: إننا واثقون من أن عضوية إيران الكاملة والرسمية ستكون مفيدة للغاية لمنظمة شنغهاي.

وفي إشارة إلى التطورات الإقليمية، أكد شريف على الدور المهم لأعضاء المنظمة في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار والحرب الشاملة ضد الإرهاب.

وتابع: أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للعالم، فإن الاتصال والتفاعل يحظيان بالأولوية ونعتقد أن أعضاء شنغهاي سيحققون إنجازات عظيمة.

وتشارك إيران في القمة لأول مرة كعضو رئيسي في منظمة شنغهاي للتعاون.

وانطلق الاجتماع الثالث والعشرين لقادة هذه المنظمة، الیوم الثلاثاء 4 تموز/ يوليو عبر الفيديو كنفرانس في نيودلهي بالهند.

وكانت إيران عضوا مراقبا في منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2005 وطلبت الحصول على عضوية رسمية وكاملة في هذه المنظمة بعد 16 عاما فی الاجتماع قمة شنغهاي الحادي والعشرين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في سبتمبر عام 2021 التي شارك فيها الرئيس السيد إبراهيم رئيسي حيث وافق الأعضاء على طلب إيران لتصبح العضو التاسع في هذه المنظمة الإقليمية المهمة.
رقم : 1067562
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