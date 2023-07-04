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الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 16:40

العراق يدين استمرار الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

العراق يدين استمرار الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان: يُعرب العراق، حكومةً وشعباً، عن الاستنكار الشديد لاستمرار جرائم الاحتلال لصهيوني، التي أدّت إلى سقوط عشرات الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل المرتهن، خلال الساعات الماضية في مدينة جنين ومخيمها".

وأضاف، إن" استمرار الكيان الصهيوني الغاصب بهذا السلوك العدواني، بلا رادع أو ضمير، وبتغافل القوى العظمى وحيودها عن التزاماتها، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطقة، وينبغي على كل القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع شرائع حقوق الإنسان".

وأكمل العوادي طبقا للبيان، إنه" بهذا الموقف المفصلي، يجدد العراق موقفه الثابت من الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة".

ودعا العوادي" كل قوى الخير والسلام في العالم، إلى العمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة الجريمة النكراء، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب الواضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق من يوم، أمس الاثنين، استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50، بينهم 10 في حالة خطرة في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر الاثنين.
رقم : 1067568
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