تفاصيل إصابة "إسرائيليين" في عملية دهس وطعن "بتل أبيب"

وقالت مصادر عبرية في بيان لها، إنه "في حدود الساعة 1:08، تم تلقي اتصال يفيد بسقوط عدد من الجرحى في حادث"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في شارع بينشاس روزين في تل أبيب.



من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل المنفذ، واصفة حادث الدهس بالسيارة بـ"الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن المهاجم ربما قام بعمليات طعن.



في هذه الأثناء، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منفذ العملية "حسين ع.ح"، يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان السموع في منطقة الخليل، مشيرة أنه "دخل إسرائيل بتصريح لحاجات طبية".بحسب ادعائهم.



هذا و قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "العملية في تل أبيب رد أولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في جنين"، كما أكد أيضا عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، أن العملية في تل أبيب رد أولي للمقاومة على ما يجري في جنين.



اوافادت المصادر أن عدد القتلى الاسرائيليين في ارتفاع هذه جراء عملية الدهس وان منفذ هذه العملية كما أفادت عائلته بانه فلسطيني كان يعمل في الداخل منذ اشهر وهو ليس مريض بأي مرض كما ادعت سلطات الاحتلال حيث تم اطلاق النار عليه من قبل رجال الأمن الاسرائيليين المتواجدين في المنطقة في العمليةالمزدوجة لاطلاق النار وعملية الدهس، وما زالت المنطقة مغلقة وعمليات التمشيط جارية حتى هذه اللحظة في موقع العملية بتل أبيب.



وكانت قد أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة 10 أشخاص في تل أبيب بهجوم نفذه فلسطيني من الضفة الغربية، ووصفت الحادثة بأنها "إرهابية".



وقال متحدث باسم شرطة الإحتلال إن حادثة الدهس بالسيارة شهدت أيضاً عملية طعن، إذ جرى تسجيل مصاب واحد جراء الطعن، قبل قتل المهاجم المشتبه فيه.



وأضافت الشرطة أن مسعفاً مدنياً نجح في "تحييد" المشتبه فيه، بينما ذكر مسعف آخر فحص المنفذ في مكان الحادثة لإذاعة "كان" العبرية أنه قتل بالرصاص.



وأوضحت سلطات الكيان الإسرائيلي أن المنفذ شاب فلسطيني من الخليل في الضفة الغربية، وأن عملية الدهس "كانت متعمدة".



وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا منذ فجر أمس الإثنين، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى هجومًا وحشيًا على مدينة ومخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات، علاوة على إجبار المواطنين الفلسطينيين على هجر منازلهم.