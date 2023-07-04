الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 19:03

السفير الإيراني يلتقي برئيس وزراء أرمينيا

السفير الإيراني يلتقي برئيس وزراء أرمينيا
والتقى عباس بدخشان ظهوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يريفان، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء مهام عمله في أرمينيا.

وأشار رئيس وزراء أرمينيا في هذا الاجتماع، إلى نمو التجارة الثنائية، ووجود الشركات الإيرانية في مشاريع تطوير معبر مغري الحدودي وبناء جسر الصداقة على حدود أرمينيا وجورجيا، واعتبر وجود الشركات الإيرانية في مشاريع البنية التحتية لأرمينيا، وبدء أنشطة القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في قابان، والزيارات المنتظمة لكبار مسؤولين البلدين ونمو السياحة بين الجانبين بأنها علامات على التقدم في العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

بدوره أعرب السفير الإيراني عن تقديره لدعم رئيس وزراء أرمينيا لتطوير العلاقات بين البلدين معبرا عن ثقته في استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين.

وكان عباس بدخشان ظهوري قد التقى في وقت سابق الرئيس الأرميني وأمين مجلس الأمن القومي ووزير خارجية أرمينيا.

ومن المفترض أن يكون "مهدي سبحاني" سفير إيران الجديد في أرمينيا، وقد التقى مؤخرا بالرئيس إبراهيم رئيسي، وكان سبحاني مسؤولا سابقا عن سفارة إيران في سوريا، وعُين حسين أكبري سفيرا جديدا لإيران في دمشق.

وعمل سبحاني سابقا كمدير عام لمكتب التخطيط الاستراتيجي والرصد بوزارة الخارجية، والقنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في كراتشي بباكستان، ونائب المدير العام لغرب آسيا بوزارة الخارجية ونائب السفير في تركمانستان وأوكرانيا.
رقم : 1067595
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
4 تموز 2023
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
4 تموز 2023
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
4 تموز 2023
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
4 تموز 2023
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
4 تموز 2023
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب
4 تموز 2023
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يسير نحو العنصرية.. دبلوماسيون أجانب يؤكدون ذلك ولكن لمن فصل الخطاب؟
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يسير نحو العنصرية.. دبلوماسيون أجانب يؤكدون ذلك ولكن لمن فصل الخطاب؟
4 تموز 2023
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
3 تموز 2023
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
3 تموز 2023
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
3 تموز 2023
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
3 تموز 2023
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
3 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب