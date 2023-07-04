الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 19:04

الجمود الرئاسي سيد الموقف في لبنان

الجمود الرئاسي سيد الموقف في لبنان
وعلى الرغم من سيل التكهنات على سطح المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وافترَضَت حراكات مباشرة تجاه لبنان، لا سيما من قبل الفرنسيين والسعوديين، الا ان مصادر سياسية موثوقة اكدت لـ"الجمهورية" ان لا معلومات تؤكد وجود اي مبادرات خارجية في الوقت الراهن حول الملف الرئاسي في لبنان.

فالاميركيون مُنكفئون عن هذا الملف، ولا حراك مباشرا او غير مباشر من قبلهم تجاه الملف الرئاسي. اما الجانب السعودي فكما هو معلوم، ليس في موقع الضغط المباشر على اي طرف داخلي، بل هو في موقع المُساعد والمُشجّع للبنانيين على انجاز استحقاقهم الرئاسي، الا انه ليس لدى المملكة اي خطة او مبادرة او برنامج تحرّك خاص تجاه لبنان، وما يُشاع عن تحرّك سعودي وشيك في هذا المجال لا يعدو اكثر من فرضيات في غير محلها.

اما الجانب الفرنسي، فأولويته حالياً هي الداخل الفرنسي، وقد ابلغت مصادر فرنسية الى "الجمهورية" قولها انّ الاحداث التي تسارعت في باريس في الايام الاخيرة، من الطبيعي ان تفرض تعديلاً في اجندة الاولويات الفرنسية، التي تتصدرها اولوية مواجهة الاحداث التي شهدتها العاصمة الفرنسية وتداعياتها.

ولم تؤكد المصادر عودة لودريان الى بيروت في المدى المنظور، الا انها لفتت الى ان الملف اللبناني ما زال في قائمة الاولويات الفرنسية، الا انّ المستجدات التي شهدتها باريس، تتطلّب مقاربة حثيثة من الايليزيه والحكومة الفرنسية وصرف الجهد لاحتوائها، وترسيخ الامن والاستقرار في البلاد قبل اي امر آخر.
رقم : 1067596
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
4 تموز 2023
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
4 تموز 2023
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
4 تموز 2023
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
4 تموز 2023
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
4 تموز 2023
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب
4 تموز 2023
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يسير نحو العنصرية.. دبلوماسيون أجانب يؤكدون ذلك ولكن لمن فصل الخطاب؟
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يسير نحو العنصرية.. دبلوماسيون أجانب يؤكدون ذلك ولكن لمن فصل الخطاب؟
4 تموز 2023
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
3 تموز 2023
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
3 تموز 2023
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
3 تموز 2023
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
3 تموز 2023
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
3 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب