الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 تموز 2023 ساعة 20:06

الصليب الأحمر الدولي يدعو لتوفير 'حماية فورية' للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر الدولي يدعو لتوفير
وقالت اللجنة في بيانها: "ندعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين، وبذل جهود فورية لكسر دائرة العنف المحتدم".

وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء العنف المسلح المحتدم بدرجات مروّعة في جنين طوال اليومين الماضيين".

وذكرت أنه "مع كل دقيقة تمر في ظل هذا العنف، يتعاظم الخطر الذي يتربص بالأرواح والمنازل والخدمات الأساسية والبنية التحتية".

وتابعت: "لا بد من احترام الأرواح والممتلكات وحمايتها، ويتحتم على القوات الإسرائيلية ضمان وصول سكان جنين إلى الخدمات الصحية والمأوى والمواد الغذائية والماء دونما عوائق".

وشددت اللجنة الدولية، على ضرورة "السماح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى الجرحى دون معوقات وأن يتمكنوا من تقديم الرعاية الطارئة دون تعريض حياتهم للخطر".

والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بدعوى ملاحقة مسلحين، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر.
رقم : 1067605
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
4 تموز 2023
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
4 تموز 2023
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
4 تموز 2023
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
4 تموز 2023
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
4 تموز 2023
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب
4 تموز 2023
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يسير نحو العنصرية.. دبلوماسيون أجانب يؤكدون ذلك ولكن لمن فصل الخطاب؟
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يسير نحو العنصرية.. دبلوماسيون أجانب يؤكدون ذلك ولكن لمن فصل الخطاب؟
4 تموز 2023
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت
3 تموز 2023
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
3 تموز 2023
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
3 تموز 2023
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
اليوان الصيني يطارد الدولار.. هل سندخل في عصر اليوان خلفاً لعصر الدولار؟
3 تموز 2023
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
3 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اشتباكات عنيفة وانهيار أمني وفوضى في مدينة مأرب