وزير الخارجية اإايراني يصل إلى باكو

ويعقد اجتماع حركة عدم الانحياز يومي الاربعاء والخميس بحضور وزراء الخارجية وممثلي رؤساء الدول الأعضاء تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ، متحدة وحازمة في مواجهة التحديات الناشئة" في مركز باكو للمؤتمرات.



ووفقا للبرنامج ، سيلقي وزير الخارجية كلمة في هذا الاجتماع، وعلى هامش الاجتماع سيشارك عبداللهيان في اجتماعات اللجنة الفلسطينية وحركة عدم الانحياز واجتماع مجموعة أصدقاء الميثاق.



نظرًا لوجود مسؤولين وممثلين عن دول مختلفة ، فإن قمة حركة عدم الانحياز هي أكبر منتدى عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أهمية دولية خاصة.



وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة وتبادل بعض القضايا الإقليمية والدولية.