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الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 07:59

وزير الخارجية اإايراني يصل إلى باكو

وزير الخارجية اإايراني يصل إلى باكو
ويعقد اجتماع حركة عدم الانحياز يومي الاربعاء والخميس بحضور وزراء الخارجية وممثلي رؤساء الدول الأعضاء تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ، متحدة وحازمة في مواجهة التحديات الناشئة" في مركز باكو للمؤتمرات.

ووفقا للبرنامج ، سيلقي وزير الخارجية كلمة في هذا الاجتماع، وعلى هامش الاجتماع سيشارك عبداللهيان في اجتماعات اللجنة الفلسطينية وحركة عدم الانحياز واجتماع مجموعة أصدقاء الميثاق.

نظرًا لوجود مسؤولين وممثلين عن دول مختلفة ، فإن قمة حركة عدم الانحياز هي أكبر منتدى عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أهمية دولية خاصة.

وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة وتبادل بعض القضايا الإقليمية والدولية.
مصدر : وكالات
رقم : 1067694
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