قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين

ونقلت وكالة أنباء "إيران تلكس
" عن العميد قاآني قوله في خطاب له في افتتاح المخطط الوطني "الصهاينة المجرمون لم يكونوا يوماً على هذا المستوى من الفشل والعجز، وفي بعض الايام ينفذ الفلسطينيون اكثر من 30 عملية جهادية ضد الصهاينة في الضفة الغربية وحدها".
وشدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: "بالتأكيد بعون الله سيكون هذا الطريق نجاحًا نهائيًا وانتصارًا للفلسطينيين، ولم يكن أطفال فلسطين أقوياء وأقوياء كما هم اليوم ، ومن ناحية أخرى ، لم يكن الإسرائيليون المجرمون في ورطة وانقسام وبؤس كما هو الحال اليوم. تعلم أطفال فلسطين من الثورة الإسلامية طريقة العيش بكرامة والقتال بكرامة".
كما تحدث عن الخلاف الإيراني الأمريكي، وقال "إن قتالنا مع أمريكا وأتباعها، مثل النظام الصهيوني المتعطش للدماء، يقوم على حقيقة أننا أدركنا الطريق الصحيح وعلمناه للآخرين، وهم منزعجون من ذلك. وبدأوا الحروب وباعوا الأسلحة وعلموا كيفية القتال في الجامعات. هذا يعني أن كل شيء في أيديهم".
وأضاف "أنفق الأمريكيون 7 تريليونات دولار في هذه السنوات العشرين في المنطقة ، ولم يكتسبوا فقط شيئًا ، بل خسروا شيئًا كل يوم، كما ذكر نفتالي بينيت الوضع الأكثر خطورة للنظام الصهيوني في السنوات الأخيرة".