قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين

إيران (إسلام تايمز) - أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني العميد اسماعيل قاآني، الأربعاء، أن الكيان الصهيوني وضع كل قوته في مخيم جنين ولكن الشباب الفلسطيني وجه له صفعة قوية وقاسية.