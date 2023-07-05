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الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 10:47

الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات

الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
وقال العميد حدادي ساماني ان الهدف من اجراء هذه التدريبات هو كسب المهارة القتالية لتحقيق الانتصار والاداء الناجح للمهام الموكلة في التصدي للتهديدات والتحديات المحتملة، موضحا ان هذه التدريبات شملت كافة انظمة الصواريخ والرادارات والانظمة البصرية والالكتروبصرية ومنظومات القيادة والسيطرة.

وأكد بان هذه التدريبات كانت ناجحة، وكان من اهدافها ايضا زيادة المقدرة على اتخاذ القرارات من قبل القادة في مواجهة الاوضاع المختلفة والسيناريوهات المحتملة، وكذلك رفع مستوى الكفاءة والقدرات لدى القادة وقادة اركان منطقة الدفاع الجوي الوسطى في التخطيط وتوجيه عمليات الدفاع الجوي، ورفع مستوى كفاءة القادة في اتخاذ وابلاغ الاوامر في كل المستويات ، حين القيام بمهام التصدي للحالات الطارئة، وكذلك حفظ ورفع القدرات القتالية للوحدات التابعة في المواجهة غير المتكافئة والاوضاع الطارئة.

هذا وتضم المنطقة الوسطى للدفاع الجوي للجيش الايراني أحد أهم مناطق الدفاع الجوي في البلاد نظرا لوجود منشآت هامة وبنى تحتية رئيسية في محافظات اصفهان، ويزد، وجهارمحال وبختياري، ولها دور هام (مباشر وغير مباشر) في اجراء التدريبات التخصصية في البلاد.
رقم : 1067728
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