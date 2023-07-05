الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 12:29

روسيا تواصل تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية

روسيا تواصل تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية
وفي هذا السياق من المنتظر إدراج موضوع توسيع منظمة البريكس خلال أعمال القمة الروسية الأفريقية المرتقبة ما بين 26 و27 تموز/يوليو الجاري بناء لطلب الدول الأفريقية.

وتتبنى القمة الروسية الأفريقية خطة عمل للتعاون المشترك، وبحسب تصريحات رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية السفير الروسي المتجول أوليغ أوزيروف لصحيفة كوميرسانت الروسية “عبرت دول إفريقية عن رغبتها في الإنضمام لمنظمة بريكس، وقد قدم البعض طلبات رسمية للانضمام إليها. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من المخطط عقد قمة بريكس في آب/أغسطس القادم. ومن الممكن أن يتم تناول هذا الموضوع بناء على طلب شركائنا الأفارقة في القمة الروسية الإفريقية المقبلة”.

وتنصب جهود الجانبين الروسي والافريقي خلال القمة حول بحث مسائل العلاقات بما في ذلك في المجال الاقتصادي. فبعد الإجراءات الإقتصادية الغربية المعادية المفروضة على روسيا، التي تطال بشكل مباشر أو غير مباشر شركاء روسيا التقليديين، قد تجد هذه القمة سبلاً للتكيف مع الظروف العدائية الجديدة.

وفي هذا المجال، أوضح أوزيروف أنه “إذا كانت التجارة مع الدول الإفريقية تجرى قبل بداية العملية العسكرية الروسية عبر البورصات الغربية في الأصل، فظهرت حاليا فرصة لتنظيم عمليات تبادل مباشرة للبضائع الروسية والإفريقية. في الوقت الرهن يدور الحديث عن نحو 18 مليار دولار (من التبادل التجاري). هناك اختلالات تجارية. وتسود هناك التجارة مع شمال وجنوب إفريقيا، ولا تشارك المنطقة الممتدة من الساحل إلى الجنوب من القارة بعد في التبادل التجاري الكبير مع روسيا. وهذا أيضا أحد الموضوعات التي ستناقش خلال الاجتماع العام وأثناء الاجتماعات الثنائية”.

ولفت أوزيروف إلى أن القمة الروسية الأفريقية بصدد مناقشة تنظيم إنتاج دول القارة الأفريقية بالإستفادة من التكنولوجيات الروسيية والمعدات الزراعية المتطورة. وهذا الأمر متعلق بالامن الغذائي لتلك الدول، كما تعرض روسيا مساعدتها لتطوير مجال الطاقة الكهرومائية من خلال بناء محطات كهرومائية صغيرة سهلة التركيب والتشغيل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تحضير بيان موسع يشمل تحديد أطر التفاعل الروسي مع الدول الأفريقية، التي أكدت مشاركتها في القمة (نصف الدول الأفريقية ستشارك على مستوى عالٍ من بينها مصر وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا وغيرها)، ذلك لسنوات عديدة قادمة.

في هذا الخصوص، خلال فترة التحضير للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثانية (26-29 تموز/يوليو 2023، في سانت بطرسبرغ)، يولي ممثلو الدول الأفريقية اهتمامًا متزايدًا للعمل مع الشركاء الروس في مختلف المجالات الاقتصادية.

وفي سياق هذه المساعي، قام السفير المفوض فوق العادة لجمهورية غينيا نيانكوي أبا، والسفير المفوض فوق العادة  لجمهورية السنغال الجنرال جان بابتيست تياتي تين بزيارة لمنطقة كيروف، ما بين 3 أيار/مايو إلى 6 أيار/مايو 2023.

كما تم تنظيم زيارة غير رسمية هي الأولى من نوعها في تاريخ روسيا الحديث لسفيري الدولتين الأفريقيتين من قبل شركة الاستشارات الدولية الى إدارات جامعات ومعاهد كيروف، وزاروا المؤسسات الزراعية والصناعية في المنطقة، حيث تعرفوا على الإمكانات الاستثمارية والخبرات والتقنيات المتقدمة المستخدمة في مجال الزراعة وتجهيز المنتجات الزراعية كما اطلعوا على تنظيم خطوط إنتاج أنواع معينة من الصناعات التي تهم الشركاء الأفارقة.

السفير المفوض فوق العادة لجمهورية السنغال الجنرال جان بابتيست تياتي تين أكد أن زيارته الأولى لن تكون الأخيرة. وأضاف “في اليوم الأول، قمنا بزيارة لأفضل الشركات الزراعية في روسيا، ثم قمنا بزيارة العديد من كبريات الشركات الصناعية، وادهشنا مستوى الإبتكارات في كل مكان قمنا بزيارته. وقد لفتنا مستوى تفاعل المهاهد والجامعات مع المؤسسات الصناعية والزراعية. نرى الآن بوضوح آفاق التعاون في مختلف المجالات، سواء من حيث الإنتاج والتكنولوجيا، أو من حيث العلوم والأبحاث، أو من حيث التنفيذ المشترك لمشاريع البنية التحتية. بالنسبة لنا، كانت هذه الزيارة مثمرة للغاية”.
رقم : 1067744
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
5 تموز 2023
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
5 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
5 تموز 2023
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
5 تموز 2023
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
5 تموز 2023
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
5 تموز 2023
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
4 تموز 2023
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
4 تموز 2023
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
4 تموز 2023
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
4 تموز 2023
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
4 تموز 2023
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
4 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني