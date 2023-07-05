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الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 12:33

الكرملين: تهديدات كييف بخصوص محطة زابوروجيه عواقبها كارثية

الكرملين: تهديدات كييف بخصوص محطة زابوروجيه عواقبها كارثية
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "الوضع متوتر للغاية. التهديد بشن عمليات تخريبية من قبل نظام كييف خطير ومرتفع للغاية. ويمكن أن يؤدي (التخريب) إلى عواقب كارثية".

ولفت بيسكوف إلى أن السلطات الأوكرانية، بعد حادثة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، أثبتت أنها لا تخشى أي شيء.

وشدد بيسكوف على أنه يتم الآن اتخاذ وتعزيز جميع الإجراءات لمواجهة أي عمليات تخريبية في محطة زابوروجيه النووية. 

وكان رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغوآتوم"، قد صرح أمس الثلاثاء بأن كييف ستهاجم ليل 5 يوليو محطة زابوروحيه الكهروذرية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة "انتحارية".

وأشار إلى أن أوكرانيا تخطط لإسقاط ذخيرة مليئة بالنفايات المشعة من طائرة، تم إخراجها في 3 يوليو من محطة جنوب أوكرانيا النووية.

وأكد أن "الخطة الاحتياطية لإطلاق المواد المشعة تنص على استخدام صاروخ "توتشكا-أو" عالي الدقة مزود بنفايات مشعة".

كما تم خلال اجتماع ميداني للقيادة الأوكرانية في محطة ريفنا الكهروذرية، عقد مؤخرا، بحث سيناريوهات الوضع المحتمل في منشأة التخزين الجاف للوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأفادت قناة "Resident" على تيلغرام، بأنه خلال هذا اللقاء الذي حضره فلاديمير زيلينسكي، جرى تقديم سرد مفصل وبالنقاط المحددة للانفجار المحتمل في محطة زابوروجيه. ووفقا لبعض الذين حضروا اللقاء، تفاجأ زيلينسكي وبعض مرافقيه بالمعلومات المطروحة، وفقط أليكسي أريستوفيتش (مستشار سابق)  كان مسرورا.
رقم : 1067746
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