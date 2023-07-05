لماذا أصدر الجيش المصري بيانا بعد جريمة "مدينتي" المروعة؟

وأشار مخلوف في تصريحاته لـ"RT" إلى أن بيان الجيش المصري يحتوي على رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه استغلال وظيفته، كما أنها بمثابة رسالة ورصاصة قاتلة لأهل الشر، الذين حاولوا بث الشائعات والفتن بأن القوات المسلحة ستتجاهل أو ستحمي الجاني، لكنهم لا يعلمون عقيدة الجيش المصري الذي يطبق القانون على نفسه أولا، فالمؤسسة العسكرية قدوة لجميع مؤسسات الدولة في الانضباط والوطنية.



وأوضح أن أهل الشر يتربصون دائما للمؤسسة العسكرية ويحاولون إدخالها في صراعات شخصية، لأنها تقف بالمرصاد لمخططاتهم الدنيئة ودائما ما تنجح في إحباطها، ولا يعلمون أن لها قوانين صارمة تحكمها، وتقوم بتطبيق القوانين بكل حزم على الجميع بدون مجاملة، ولو كان الجيش المصري يسمح بالمجاملات كان انهار منذ فترة.



ووصف بيان الجيش المصري بأنه احترافي وموضوعي، وأثلج صدور المصريين، قائلا: "هذا عهدنا مع قواتنا المسلحة، التي تحترم سيادة القانون وتطبقه على الجميع دون تمييز أو استثناء، كما أنها دائماً توضح الحقائق للرأي العام بكل شفافية".



وقال بيان الجيش المصري: "في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة".



وتابع البيان: "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات ، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) " جنايات عسكرية " شرق القاهرة ، وأسندت للمتهم جرائم " القتل العمد والشروع فيه " وتقرر حبسه إحتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات .وتؤكد القوات المسلحة على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون .كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة ، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".



وقتلت سيدة مصرية تعمل صيدلانية بعدما دهست تحت عجلات سيارة ضابط جيش بعدما خدش ابنها سيارته أثناء اللعب.



الأسرة كانت في إجازة بمصر، الزوج حمدان زكي طبيب بيطري يعمل في إحدى شركات الأدوية بالكويت، ولديهما 3 أطفال ياسين 11 عاما، ونور 9 أعوام، والأصغر أحمد 7 أعوام.