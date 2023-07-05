ايران تجهز أسلحتها الدفاعية بمنظومات جديدة

وأكد الوزير " آشتياني " في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة صباح اليوم الاربعاء، أن أبناء الشعب الايراني اذا شعروا بالحاجة لإنتاج طائرات مقاتلة أو تجارية، سيبذلون قصارى جهودهم لتحقيق هذا الهدف، موضحا ولكن اذا تطلب الأمر شراء طائرات فإن ذلك يعود للظروف والضوابط القائمة.



ولدى اجابته على سؤال حول هل تم ابرام اتفاقيات تسليحية خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية آية الله " رئيسي " الى فنزويلا أم لا؟ قال: اننا نتعاون مع كل الدول التي تسير في نهج المقاومة وتتطلع لإقرار الامن والسلام في العالم في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية.



وأضاف وزير الدفاع قائلا: على أي حال يجب أن يتم التوقيع على العقود العسكرية في اطار خاص، ونحن نتعاون مع كل الدول في طريق السلام والاستقرار العالمي وليس مع بلد خاص.



وأجاب العميد " آشتياني " على سؤال هل ان مدمرة دنا ۲ تم تزويدها بصواريخ تفوق سرعة الصوت؟ قائلا: اننا نسعى لتزويد كل اسلحتنا في المجالات الدفاعية والدفاع الجوي بمنظومات جديدة وحديثة.



وبخصوص تاريخ الاعلان عن ازاحة الستار عن هذه المدمرة قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية: سوف نعلن عن ذلك في المستقبل .