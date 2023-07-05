الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 13:07

ايران تجهز أسلحتها الدفاعية بمنظومات جديدة

ايران تجهز أسلحتها الدفاعية بمنظومات جديدة
وأكد الوزير " آشتياني " في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة صباح اليوم الاربعاء، أن أبناء الشعب الايراني اذا شعروا بالحاجة لإنتاج طائرات مقاتلة أو تجارية، سيبذلون قصارى جهودهم لتحقيق هذا الهدف، موضحا ولكن اذا تطلب الأمر شراء طائرات فإن ذلك يعود للظروف والضوابط القائمة.

ولدى اجابته على سؤال حول هل تم ابرام اتفاقيات تسليحية خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية آية الله " رئيسي " الى فنزويلا أم لا؟ قال: اننا نتعاون مع كل الدول التي تسير في نهج المقاومة وتتطلع لإقرار الامن والسلام في العالم في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية.

وأضاف وزير الدفاع قائلا: على أي حال يجب أن يتم التوقيع على العقود العسكرية في اطار خاص، ونحن نتعاون مع كل الدول في طريق السلام والاستقرار العالمي وليس مع بلد خاص.

وأجاب العميد " آشتياني " على سؤال هل ان مدمرة دنا ۲ تم تزويدها بصواريخ تفوق سرعة الصوت؟ قائلا: اننا نسعى لتزويد كل اسلحتنا في المجالات الدفاعية والدفاع الجوي بمنظومات جديدة وحديثة.

وبخصوص تاريخ الاعلان عن ازاحة الستار عن هذه المدمرة قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية: سوف نعلن عن ذلك في المستقبل .
رقم : 1067757
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
5 تموز 2023
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
5 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
5 تموز 2023
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
5 تموز 2023
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
5 تموز 2023
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
5 تموز 2023
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
4 تموز 2023
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
4 تموز 2023
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
4 تموز 2023
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
4 تموز 2023
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
4 تموز 2023
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
4 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني