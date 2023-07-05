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الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 15:08

طرد قادة سلطة فتح من مسيرة شهداء جنين

طرد قادة سلطة فتح من مسيرة شهداء جنين
وقالت مصادر من داخل الجنازة إن شباب مخيم جنين طردوا عضوي اللجنة المركزية في فتح عزام الأحمد ومحمود العالول وقيادات في السلطة منها.

وذكرت أنهم يرفضون بشكل مطلق مشاركة أي من قيادات السلطة وفتح في الجنازة أو الحضور إلى المخيم تنديدًا بتخاذل السلطة وحركة فتح خلال العدوان الإسرائيلي عليه والذي راح ضحيته 21 شهيدًا وأصيب فيه 100 مواطن بجراح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن شباب مخيم جنين هتفوا ضد العالول والأحمد بقول: “برا.. برا”، خشية من “ركوب موجة الانتصار” الذي حققته فصائل المقاومة في المخيم.

ونبهت إلى أن حالة تذمر وغضب كبيرين تسود مدينة جنين ومخيمها تجاه السلطة على خلفية أفعالها المشينة وأبرزها اعتقال المقاومين والاختباء في مقراتها وابتزازهم لتسليم أنفسهم.
رقم : 1067783
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